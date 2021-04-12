Sağlık Bakanı Koca: "Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oran yüzde 53'lere kadar düştü."
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca: "Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oran yüzde 53'lere kadar düştü.
Sağlık Bakanı Koca: "Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oran yüzde 53'lere kadar düştü."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü