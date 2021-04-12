Sağlık Bakanı Koca: "Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oran yüzde 53'lere kadar düştü."
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Sağlık Bakanı Koca: "Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oran yüzde 53'lere kadar düştü."

Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca: 'Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oran yüzde 53'lere kadar düştü.'

Sağlık Bakanı Koca: "Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oran yüzde 53'lere kadar düştü.

Sağlık Bakanı Koca: "Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oran yüzde 53'lere kadar düştü."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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