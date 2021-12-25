Sağlık Bakanı Koca: "Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da... - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca: "Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da...

Sağlık Bakanı Koca:
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Koca: "Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir.

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Sağlık Bakanı Koca: "Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir."

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