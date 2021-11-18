KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Sağlık Bakanı Koca, "Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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