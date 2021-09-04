Sağlık Bakanı Koca: "Kahramanmaraş'ın risk haritasında rengi mavi"
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Sağlık Bakanı Koca: "Kahramanmaraş'ın risk haritasında rengi mavi"

Sağlık Bakanı Koca: 'Kahramanmaraş'ın risk haritasında rengi mavi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kahramanmaraş'ın risk haritasında rengi mavi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kahramanmaraş'ın risk haritasında rengi mavi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş %75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Direniş ve zafer şehrinin Risk Haritasında rengi Mavi! Maraş'tan yeni beklentilerimiz var. Okullar Pazartesi açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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