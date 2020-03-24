Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü
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fahrettin koca, Japonya, Ankara, Politika

Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile bir araya geldi.

24.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:00
Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile bir araya geldi.

Koca, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız."

Kaynak: AA

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