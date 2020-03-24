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fahrettin koca, Japonya, Ankara, Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile koronavirüse karşı yapılacak...

Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile koronavirüse karşı yapılacak çalışmaları el aldıklarını açıkladı.

24.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:50
Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile koronavirüse karşı yapılacak...

Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile koronavirüse karşı yapılacak çalışmaları el aldıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

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