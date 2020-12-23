Sağlık Bakanı Koca, İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay'da Kovid-19 seyrine ilişkin son verileri paylaştı Açıklaması
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Sağlık Bakanı Koca, İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay'da Kovid-19 seyrine ilişkin son verileri paylaştı Açıklaması

23.12.2020 00:23 | Son Güncelleme: 23.12.2020 00:26
Sağlık Bakanı Koca, İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay'da Kovid-19 seyrine ilişkin son verileri paylaştı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay'da günlük yeni koronavirüs vaka sayısının düşmeye başladığını ancak hastane ve yoğun bakım servislerinin yükünün halen yüksek seyrettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay'da günlük yeni koronavirüs vaka sayısının düşmeye başladığını ancak hastane ve yoğun bakım servislerinin yükünün halen yüksek seyrettiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla illerin koronavirüse ilişkin güncel durumunu ele aldıklarını belirtti.

"Bu illerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor." ifadesini kullanan Koca, İzmir'de günlük vaka sayısının son bir hafta içinde yüzde 30 azaldığını, yatak doluluk oranının yüzde 57, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 77 olduğunu kaydetti.

Trabzon'da vaka sayılarının yüzde 25 düştüğünü, yatak doluluğunun yüzde 52, yoğun bakım doluluğunun yüzde 72 olduğunu aktaran Koca, İzmir ve Trabzon'da tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

Samsun'da vaka sayısının yüzde 35 düştüğünü, yatak doluluğunun yüzde 62, yoğun bakım doluluğunun yüzde 80 olarak gerçekleştiğini belirten Koca, Hatay'da ise vaka sayısındaki düşüşün yüzde 40'a ulaştığını, yatak doluluğunun yüzde 85, yoğun bakım doluluğunun yüzde 77 olduğunu kaydetti. Koca, "Samsun ve Hatay'da ağır hasta yükü yüksek. Tedbirlere ısrarla uyalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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