Sağlık Bakanı Koca: "İzmir'deki olayı lanetliyorum"

31.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'de gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavisi yapılmak üzere Ankara'ya getirilen ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Amina Osman Kheyre için Ankara'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Koca, "Ailenin tek çalışanı Amina'ydı. Bu anlamda ailenin 'bir şey yapılabilir mi?' diye bir talebi oldu. Bununla ilgili işletme son sınıf öğrencisi olan ablasını Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde işe başlatacağımızın sözünü verdik" dedi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralanan 16 kişi, tedavileri yapılmak üzere Ankara'ya getirilmişti. Ağır yaralı olan tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Amina Osman Kheyre, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailenin, Kheyre'nin Türkiye'ye defnedilmesi yönünde talepte bulunması üzerine, Kheyre için Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kheyre'nin annesi Shamso Hassan Abtidon, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed, Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi ile Somilili vatandaşlar katıldı. Kheyre'nin naaşı öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, Somali devlet yetkililerinin talebi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine ambulansa dönüştürülebilen TSK'nın uçağıyla UMKE ve cerrahlardan oluşan bir ekibi Somali'ye gönderdiklerini anımsattı. Patlamada yaralanan 16 kişiyi tedavileri yapılmak üzere refakatçileriyle birlikte Ankara'ya getirdiklerini söyleyen Koca, yaralıların arasında bulunan Kheyre'nin yolda 3 defa yolda kardiyak arrest geçirdiğini ve bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığını kaydetti. Kheyre'nin tıp fakültesi son sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren Koca, "Yani gelecek yıl mezun olmasının ardından meslektaşımız olup Somali'de vatandaşlarına hizmet etmekte olan bir öğrenciydi. Aynı zamanda hem çalışan hem okuyan bir öğrenciydi. Ailenin 8 kardeşinden sadece tek çalışanıydı. Bir diğer ablası, o da yaralı. Somali'de Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Ailenin tek çalışanı Amina'ydı. Bu anlamda ailenin 'bir şey yapılabilir mi?' diye bir talebi oldu. Bununla ilgili işletme son sınıf öğrencisi olan ablasını da Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde işe başlatacağımızın sözünü verdik" diye konuştu.

Diğer 15 yaralının tedavilerinin devam ettiği bilgisini veren Koca, "15 hastanın 11'inin yoğun bakım şartlarında tedavileri devam ediyor. Dün 2 hastamızın önemli ameliyatları oldu ve genel durumları iyi durumda. Ayrıca patlamada hayatını kaybeden 2 vatandaşımız olmuştu. Turan Sevi ve Mehmet Kaplan adında iki vatandaşımızın da bugün cenazeleri memleketlerinde defnediliyor" dedi.

"BU OLAYI LANETLİYORUM"

Koca, İzmir Torbalı'da İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ile bir doktorun eşi Hatice Gülcemal'in öldürülmesi olayına tepki göstererek, "Dün bir gaspçı ve cani tarafından katledilen Torbalı İlçe Müdürü arkadaşımız Fuat Mehmet Park'ın cenazesi bugün İzmir'de defnediliyor. Bir bakan yardımcısı arkadaşımızı cenazeye katılımı ve olayın yakın takibi için İzmir'e gönderdik. Bunun dışında yine doktor arkadaşımızın eşi Hatice Gülcemal, yine gaspçı ve cani tarafından katledildi. Onun da cenazesi Sivas'ta defnediliyor. Buradan bu olayı lanetliyorum. Olayın ilk anından itibaren yakın takipçisi oldum. Hem İçişleri Bakanımız hem de Adalet Bakanımız ile koordineli bir şekilde olayın bizzat takipçisi olarak erken dönemde yakalanması için her türlü gayret sarf edildi. Bundan sonraki süreçte de bu olayın özellikle bizzat yakından takipçisi olacağımın altını özellikle çizmek istiyorum. Türkiye'nin ve sağlık çalışanlarımızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

(Abdullah Sarica - Fatih Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA