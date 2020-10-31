Sağlık Bakanı Koca: "(İzmir'deki deprem) 26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı"
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Sağlık Bakanı Koca: "(İzmir'deki deprem) 26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı"

31.10.2020 13:37 | Son Güncelleme: 31.10.2020 13:40
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(İzmir'deki deprem) 26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor.

Sağlık Bakanı Koca: "(İzmir'deki deprem) 26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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