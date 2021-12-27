Sağlık Bakanı Koca: "İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza ile bir telefon görüşmesi yaptık. Küresel salgının etkileri, aşı politikamızla geldiğimiz nokta, düzenli veri paylaşımı, mücadelede gösterilen başarının iki ülke halkını seyahat açısından ilgilendiren sonuçlarını ele aldık."

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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