Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'daki vaka sayıları Mart başına göre 10 kat arttı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'daki vaka sayıları Mart başına göre 10 kat arttı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'daki vaka sayıları Mart başına göre 10 kat arttı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Mart başına göre vaka sayılarının İstanbul'da 10 kat arttığını açıkladı.

Adalet Bakanı Gül'ün annesi hayatını kaybetti
Adalet Bakanı Gül'ün annesi hayatını kaybetti
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizdeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizdeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da

Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'daki vaka sayıları Mart başına göre 10 kat arttı"

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Mart başına göre vaka sayılarının İstanbul'da 10 kat arttığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından sosyal medya hesabı twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Koca, İstanbul'daki vaka sayılarının mart başına göre 10 kat arttığını açıklayarak şu ifadeleri kullandı, "İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz."

Sağlık Bakanı Koca: 'İstanbul'daki vaka sayıları Mart başına göre 10 kat arttı'
Sağlık Bakanı Koca: 'İstanbul'daki vaka sayıları Mart başına göre 10 kat arttı'
Sağlık Bakanı Koca: 'İstanbul'daki vaka sayıları Mart başına göre 10 kat arttı'
Sağlık Bakanı Koca: 'İstanbul'daki vaka sayıları Mart başına göre 10 kat arttı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Caner Erkin Hakan Kutlu Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'daki vaka sayıları Mart başına göre 10 kat arttı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 22:57:24. #1.14#
title