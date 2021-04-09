Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'daki vaka sayıları Mart başına göre 10 kat arttı"

Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'daki vaka sayıları Mart başına göre 10 kat arttı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Mart başına göre vaka sayılarının İstanbul'da 10 kat arttığını açıkladı.