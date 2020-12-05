Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle görüştü
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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle görüştü

05.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 05.12.2020 20:08
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi.

Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleşen toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her hafta olduğu gibi il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle İstanbul'u değerlendirdiklerini belirtti.

Koca paylaşımında "Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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