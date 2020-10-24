Sağlık Bakanı Koca İstanbul'daki çalışmalarına başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanı Koca İstanbul'daki çalışmalarına başladı

24.10.2020 14:41 | Son Güncelleme: 24.10.2020 15:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yürüteceği 5 günlük çalışmalarının ilk ayağı kapsamında Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yürüteceği 5 günlük çalışmalarının ilk ayağı kapsamında Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine geldi. Bakan Koca'nın gün içerisinde farklı programlarla kentteki gelişmelere ilişkin bilgiler alacağı öğrenildi.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vak'a sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmasının ardından kentte yürüteceği 5 günlük çalışmalarına başladı.

Prof. Dr. Murat Dilmener hastanesine gelen Bakan Koca, burada hastane yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirecek. Bakan Koca'nın daha sonra gün içerisinde 112 Komuta Merkezi ve Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ziyaret etmesi bekleniyor.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, artan vakaların ardından dün yaptığı açıklamada 5 gün boyunca İstanbul'da çalışmalarını yürüteceğini ve Çarşamba günü Bilim Kurulu Toplantısı'nın da İstanbul'da gerçekleşeceğini belirtmişti.

-İHA-

Sağlık Bakanı Koca İstanbul'daki çalışmalarına başladı
Sağlık Bakanı Koca İstanbul'daki çalışmalarına başladı
Sağlık Bakanı Koca İstanbul'daki çalışmalarına başladı
Sağlık Bakanı Koca İstanbul'daki çalışmalarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ümit Özdağ Bülent Turan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Hakan Taşıyan Caner Cindoruk Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Metin Oktay Gökhan Gönül Sergen Yalçın Garry Rodrigues
Daha Fazla Adana Denizli Jandarma Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Koca İstanbul'daki çalışmalarına başladı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 15:05:43. #1.15#
title