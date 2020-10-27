Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da üniversite rektörleri ve tıp fakültesi dekanlarıyla buluştu
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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da üniversite rektörleri ve tıp fakültesi dekanlarıyla buluştu

27.10.2020 22:17 | Son Güncelleme: 27.10.2020 22:20
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da üniversite rektörleri ve tıp fakültesi dekanlarıyla buluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki üniversitelerin rektörleri, tıp fakültelerinin dekanları ve tıp fakültesi hastanelerinin başhekimleriyle toplantıda bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki üniversitelerin rektörleri, tıp fakültelerinin dekanları ve tıp fakültesi hastanelerinin başhekimleriyle toplantıda bir araya geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da vaka sayılarındaki artışın, büyük hazırlık gerektirdiğini vurguladı.

Çalışmalarının 4. gününde üniversite rektörleri, tıp fakültelerinin dekanları ve hastane başhekimleriyle bir araya geldiklerini belirten Koca, "3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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