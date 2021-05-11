Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle salgın sürecini değerlendirdi Açıklaması
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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle salgın sürecini değerlendirdi Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle salgın sürecini değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışta yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle yaptıkları toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Koca, toplantıya ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışta yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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