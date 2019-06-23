Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da bugün için toplam bin 550 hastamızın sandıklara taşınması...

Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da bugün için toplam bin 550 hastamızın sandıklara taşınması...

Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da bugün için toplam bin 550 hastamızın sandıklara taşınması planlandı"

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da bugün için toplam bin 550 hastamızın sandıklara taşınması planlandı"

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et