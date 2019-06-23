Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da bugün için toplam bin 550 hastamızın sandıklara taşınması...
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da bugün için toplam bin 550 hastamızın sandıklara taşınması planlandı"
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da bugün için toplam bin 550 hastamızın sandıklara taşınması planlandı"
Kaynak: AA
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