Sağlık Bakanı Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün...
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Sağlık Bakanı Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün...

Sağlık Bakanı Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün yapıldığını, Kum ve Meşhed kenti geçmişi olanların 14 günlük karantinaya alındığını bildirdi.

25.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:32
Sağlık Bakanı Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün...

Sağlık Bakanı Koca, sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün yapıldığını, Kum ve Meşhed kenti geçmişi olanların 14 günlük karantinaya alındığını bildirdi.

Kaynak: AA

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