: Sağlık bakanı koca iran sınır kapılarının kapatıldığnı duyurdu

23.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:19

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Kubilay ÖZEV İSTANBUL, DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs ve Van'ı etkileyen İran depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, İran sınır kapılarının kapatıldığını duyurdu. Van'da soğuk algınlığı sebebiyle gözetim altında tutulan vatandaşların korona virüs testlerinin de negatif çıktığını belirtti.

Bakan Fahrettin Koca, 'İran merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem Van Başkale'de yıkıma ve hasara yol açtığını biliyorsunuz. Depremin ilk anından itibaren bölgeye 25 ambulans, helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi yönlendirildi. Sabah saatlerinde yaşanan afette ne yazık ki, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. 50 vatandaşımız yaralandı. Mevcut hastalardan şuan 2 kişi yoğun bakımda dedi.

4 SINIR KAPISI KAPATILDI

İran'da korona virüs vakalarının artması sebebiyle Ağrı, Van, Hakkari ve Iğdır sınır kapılarının kapatıldığını duyuran Koca, 'Bugün itibarıyla en son İsrail ve Lübnan dahil olmak üzere 32 ülkede toplam vaka sayısı, 74 bin 402 oldu. Toplam 2 bin 464 ölüm bildirimi söz konusu. Aldığımız tedbirlerle bu hastalığı uzak tutmayı başardık. Ancak hastalığın komşumuz İran'da görülmesi ve vakaların artması bizler için alarm anlamına gelmektedir. Korona virüs bilim kurulumuz İran gündemiyle toplantılarını yaptı. Bizzat İran Sağlık Bakanı Sait Namaki ile görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip etmekteler. Bugün itibarıyla İran'da toplam vaka sayısı 43, ölüm sayısı ise 8 olarak kaydedildi. İran'dan üç adet kara yolu hudut kapımız mevcut. Ağrı-Gülbulak, Van-Kapıköy, Hakkari-Esendere, buna ek olarak Iğdır'da bulunan Özerk Nahçıvan bölgesine açılan Dilucu Sınır Kapısı mevcut. Bakanlığımız bünyesinde görev yapan bilim kurulumuzun önerisiyle İran'daki tablonun giderek artması sebebiyle komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık. İran'dan ülkemize yapılacak olan kara ve demiryolu geçişleri, bugün saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu diye konuştu.

İRAN'DAN GELEN 8 KİŞİNİN GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

İran'dan karayolu ile gelen vatandaşların tek tek muayene edildiğini söyleyen Koca, 'Türkiye Cumhuriyeti tüm imkanlarıyla bu hastalıkla mücadelede İran halkının ve Cumhuriyetinin yanındadır. İran'dan karayolu ile ülkemize giriş yapan tüm yolcular tek tek muayene edildi. Yolcularda ateş, burun akıntısı ateş, öksürük gibi herhangi bir soğuk algınlığı belirtisi tespit edilirse, yolcu Türk vatandaşıysa gözlem altına alınarak numuneleri referans laboratuvarımıza gönderiliyordu. Yolcu İran ya da başka bir ülke vatandaşıysa ülkemize girişine izin verilmedi. 8 Türk vatandaşı olmayan kişilerin hastalık bulgularının olmaması sebebiyle ülkemize girişine izin verilmedi şeklinde konuştu.

Koca, son olarak Van'da korona virüs şüphesi ile gözetim altına alınan 5 kişin testlerinin negatif çıktığını ve tüm tedbirlerin alınmaya devam edeceğini vurgulayarak, 'Van Devlet Hastanesinde 5 kişi soğuk algınlığı belirtileri sebebiyle gözetim altındaydı. Onların sonuçları da korona virüs açısından negatif çıktı. Ülkemize bu virüsün girmemesi adına Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği önlemelerden çok daha fazlasını çok erken dönemde uygulamaya aldık. Sağlık sistemimiz bu tür vakalarla mücadele edecek kadar güçlüdür dedi.

Kaynak: DHA

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