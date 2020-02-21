Sağlık Bakanı Koca: "(İran Sağlık Bakanı Nemeki) İran'da bugüne kadar görülen şüpheli vaka...
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Sağlık Bakanı Koca: "(İran Sağlık Bakanı Nemeki) İran'da bugüne kadar görülen şüpheli vaka...

Sağlık Bakanı Koca: "(İran Sağlık Bakanı Nemeki) İran'da bugüne kadar görülen şüpheli vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada koronavirüs bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler.

21.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:24
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: " ( Sağlık Bakanı Nemeki) İran'da bugüne kadar görülen şüpheli vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada koronavirüs bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler."

Kaynak: AA
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