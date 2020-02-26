26.02.2020 00:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 01:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: "(İran'dan getirilen Türkler) Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı."

Kaynak: AA

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