Sağlık Bakanı Koca: "(İran'dan getirilen Türkler) Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan...
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Sağlık Bakanı Koca: "(İran'dan getirilen Türkler) Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

26.02.2020 00:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 01:00
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: "(İran'dan getirilen Türkler) Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı."

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Sağlık Bakanı Koca: "(İran'dan getirilen Türkler) Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan...
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