Sağlık Bakanı Koca: "(İran'dan getirilen Türkler) Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed...
Sağlık Bakanı Koca: "(İran'dan getirilen Türkler) Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık.
25.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:26
Sağlık Bakanı Koca: "(İran'dan getirilen Türkler) Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık."
Kaynak: AA