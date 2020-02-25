Sağlık Bakanı Koca: "(İran'dan getirilen Türkler) Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed...
Haberler » Güncel » Sağlık Bakanı Koca: "(İran'dan getirilen Türkler) Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed... - Haber

Sağlık Bakanı Koca: "(İran'dan getirilen Türkler) Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed...

Sağlık Bakanı Koca: "(İran'dan getirilen Türkler) Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık.

25.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:26
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(İran'dan getirilen Türkler) Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı 'ya indirme kararı aldık."

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler