25.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:26

Sağlık Bakanı Koca: "(İran'dan getirilen Türkler) Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık."

Kaynak: AA