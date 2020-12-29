Sağlık Bakanı Koca, "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı.
29.12.2020 20:13 | Son Güncelleme: 29.12.2020 20:17
Sağlık Bakanı Koca, "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçakTürkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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