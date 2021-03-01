Sağlık Bakanı Koca illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırıldığı haritayı paylaştı
01.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:31
Sağlık Bakanı Koca illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırıldığı haritayı paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırıldığı haritayı paylaştı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap