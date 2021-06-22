Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritası yayınlandı
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Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritası yayınlandı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritası yayınlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek" dedi.

Haritaya göre illerin vaka dağılımı şu şekilde:

Adana: 9,25

Adıyaman: 11,07

Afyon: 53,6

Ağrı: 103,47

Aksaray: 36,64

Amasya: 28,61

Ankara: 93,11

Antalya: 27,08

Ardahan: 65,52

Artvin: 57,82

Aydın: 16,71

Balıkesir: 27,49

Bartın: 29,65

Batman: 39,5

Bayburt: 53,72

Bilecik: 52,12

Bingöl: 35,85

Bitlis: 83,76

Bolu: 109,91

Burdur: 35,19

Bursa: 43,55

Çanakkale: 40,07

Çankırı: 45,21

Çorum: 69,61

Denizli: 50,53

Diyarbakır: 57,47

Düzce: 58,63

Edirne: 12,51

Elazığ: 50

Erzincan: 69,53

Erzurum: 84,67

Eskişehir: 107,89

Gaziantep: 33,74

Giresun: 39

Gümüşhane: 57,87

Hakkari: 68,8

Hatay: 6,33

Iğdır: 16,39

Isparta: 65,18

İstanbul: 51,27

İzmir: 25,99

Kahramanmaraş: 17,29

Karabük: 36,94

Karaman: 37,66

Kars: 82,48

Kastamonu: 79,18

Kayseri: 68,52

Kırıkkale: 63,51

Kırklareli: 34,56

Kırşehir: 81,47

Kilis: 26,61

Kocaeli: 54,42

Konya: 45,82

Kütahya: 116,18

Malatya: 50,36

Manisa: 31,57

Mardin: 43,99

Mersin: 20,23

Muğla: 26,38

Muş: 63,73

Nevşehir: 39,68

Niğde: 48,89

Ordu: 55,69

Osmaniye: 6,2

Rize: 96,99

Sakarya: 59,18

Samsun: 30,97

Siirt: 43,8

Sinop: 14,78

Sivas: 84,61

Şanlıurfa: 25,39

Şırnak: 23,8

Tekirdağ: 40,61

Tokat: 79,12

Trabzon: 60,35

Tunceli: 22,77

Uşak: 36,81

Van: 51,94

Yalova: 46,01

Yozgat: 68

Zonguldak: 69,35

(Musa Erdoğan/ İHA)

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritası yayınlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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