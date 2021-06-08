Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı
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Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabında illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaşarak, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabında illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaşarak, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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