Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
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Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs'taki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs'taki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 15-21 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Covid-19 vaka sayılarına yer vererek, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" dedi.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123.88, Ankara'da 123.02, İzmir'de 72.75 oldu.Haftalık verilere göre, Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Gümüşhane'de 163.72, Erzurum'da 151.40, Bolu'da 139.14, Kütahya'da 134.91, Kars'ta 134.77 oldu.Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin ise 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller olarak yer aldı. Vaka sayısı her 100 bin kişide Osmaniye'de 15.68, Hatay'da 16.69, Adana'da 18.90, Aydın'da 31.10 ve Mersin'de 33.55 oldu. SON 1 HAFTADA VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER 

Öte yandan son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de açıklayan Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
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