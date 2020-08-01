Sağlık Bakanı Koca, il sağlık müdürleriyle video konferansla görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleri ile video konferans yöntemiyle görüştü.
01.08.2020 22:51 | Son Güncelleme: 02.08.2020 00:24
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleri ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sağlık müdürleriyle gerçekleştirdikleri görüşmede, salgınla ilgili yeni gelişmeleri, yapılan çalışmaları ve koronavirüsün seyrini ele aldıklarını belirtti.
Kaynak: AA