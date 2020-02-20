Sağlık Bakanı Koca, İdlib'de yaralanan askerlerin tedavi altında olduğunu bildirdi

20.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İdlib'deki saldırı sonucu yaralanan askerlerin acilen tedavi altına alındığını belirtti.

Koca, İdlib'de 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'de şehit olan vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır. Milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA