Sağlık Bakanı Koca: "Herkes, bu virüsü taşıyor olduğunu, bunu birilerine bulaştırabileceğini...
Sağlık Bakanı Koca: "Herkes, bu virüsü taşıyor olduğunu, bunu birilerine bulaştırabileceğini düşünerek davranmalı."
25.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:48
Sağlık Bakanı Koca: "Herkes, bu virüsü taşıyor olduğunu, bunu birilerine bulaştırabileceğini düşünerek davranmalı."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA