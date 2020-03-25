Sağlık Bakanı Koca: "Herkes, bu virüsü taşıyor olduğunu, bunu birilerine bulaştırabileceğini... Sağlık Bakanı Koca: "Herkes, bu virüsü taşıyor olduğunu, bunu birilerine bulaştırabileceğini düşünerek davranmalı."

Sağlık Bakanı Koca: "Herkes, bu virüsü taşıyor olduğunu, bunu birilerine bulaştırabileceğini düşünerek davranmalı." Kaynak: AA