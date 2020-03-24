Sağlık Bakanı Koca: "(Hayatını kaybeden 7 kişi) Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı.
24.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:12
Sağlık Bakanı Koca: "(Hayatını kaybeden 7 kişi) Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz."
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Kaynak: AA