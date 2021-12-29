Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozunu TURKOVAC ile oldu - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozunu TURKOVAC ile oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulunun ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek hatırlatma dozunu TURKOVAC aşısı ile oldu.

ANKARA (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulunun ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek hatırlatma dozunu TURKOVAC aşısı ile oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından Ankara Şehir Hastanesine gitti. Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı. Öte yandan Bakan Koca'ya, hatırlatma dozunu TURKOVAC ile olmak isteyen olan bilim kurulu üyeleri de eşlik etti.

(Utku Şimşek/İHA)

Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozunu TURKOVAC ile oldu

Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozunu TURKOVAC ile oldu

Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozunu TURKOVAC ile oldu

Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozunu TURKOVAC ile oldu

Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozunu TURKOVAC ile oldu

Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozunu TURKOVAC ile oldu

Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozunu TURKOVAC ile oldu

Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozunu TURKOVAC ile oldu

Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozunu TURKOVAC ile oldu

Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozunu TURKOVAC ile oldu

Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozunu TURKOVAC ile oldu

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