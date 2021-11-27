Sağlık Bakanı Koca: "Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 84 milyon nüfuslu Almanya salgında zor günler geçiriyor. Dün 72 bin 159 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı, 374 kişi hayatını kaybetti. İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet