Sağlık Bakanı Koca: "Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız" - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca: "Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 84 milyon nüfuslu Almanya salgında zor günler geçiriyor. Dün 72 bin 159 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı, 374 kişi hayatını kaybetti. İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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