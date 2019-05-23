Sağlık Bakanı Koca: "Güvenli bir hizmet ortamı ve güçlü hekim hasta iletişimi önceliğimizdir"

Sağlık Bakanı Koca: "Güvenli bir hizmet ortamı ve güçlü hekim hasta iletişimi önceliğimizdir"

- Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu Sağlık çalışanları ile iftar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Koca:

- Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu
Sağlık çalışanları ile iftar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.
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Kaynak: AA
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