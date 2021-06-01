Sağlık Bakanı Koca: "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz"
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Sağlık Bakanı Koca: "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz"

Sağlık Bakanı Koca: 'Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz'
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaygın kullanılan Sinovac firmasının Kovid-19 aşısı CoronaVac'ın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandığını bildirdi.

Bakan Koca açıklamasında, "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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Sağlık Bakanı Koca: "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz" - Haberler
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