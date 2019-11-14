Sağlık Bakanı Koca Gülhane Tıp Fakültesi 2019-2020 Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldı
Sağlık Bakanı Koca Gülhane Tıp Fakültesi 2019-2020 Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi 2019-2020 Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldı.
14.11.2019 13:39 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:44
Sağlık Bakanı Koca Gülhane Tıp Fakültesi 2019-2020 Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldı
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi 2019-2020 Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldı.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Sağlık Bakanı Koca Gülhane Tıp Fakültesi 2019-2020 Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldı