Sağlık Bakanı Koca: "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor"
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Sağlık Bakanı Koca: "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor"

Sağlık Bakanı Koca: 'Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin." açıklamalarında bulundu.

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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