Sağlık Bakanı Koca, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Sağlık Bakanı Koca, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 19 Mayıs'ın tüm düşmanların bitti dediği anda bir milletin diriliş günü olduğunu belirterek, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.