Sağlık Bakanı Koca: "Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz.
23.03.2020 23:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:30
Sağlık Bakanı Koca: "Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın."
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Kaynak: AA