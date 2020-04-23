Sağlık Bakanı Koca, genç Bilim Kurulu üyelerinin mesajlarını paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla genç Bilim Kurulu üyeleriyle video konferansla bir araya geldikleri görüntüyü paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla genç Bilim Kurulu üyeleriyle video konferansla bir araya geldikleri görüntüyü paylaştı.

Bakan Koca, 23 Nisan dolayısıyla sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çocuklardan oluşan genç Bilim Kurulu üyelerinin video konferans ile bir araya geldikleri görüntüyü paylaştı. Çocuklardan oluşan Bilim Kurulu üyeleri, 'evde Kal' çağrısında bulundu. Bakan Koca paylaşımda, "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun" dedi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA