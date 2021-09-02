Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep'in aşılamada "mavi" kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve "mavi" kategorideki iller arasında yer aldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve "mavi" kategorideki iller arasında yer aldığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba Gaziantep, şimdi kalemiz gibi bir mavimiz var. Kovid-19'a karşı ilk doz aşı oranımız yüzde 75'in üzeninde. Devam dozlarıyla riski olması gerektiği gibi azaltalım." ifadesini kullandı.

Risk haritasına göre Gaziantep'teki aşılama oranı yüzde 75,6 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş