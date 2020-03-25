Sağlık Bakanı Koca: "(Esnek çalışma) Özel sektörün de buna uyum sağlamasını bekliyoruz." Sağlık Bakanı Koca: "(Esnek çalışma) Özel sektörün de buna uyum sağlamasını bekliyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "(Esnek çalışma) Özel sektörün de buna uyum sağlamasını bekliyoruz." Kaynak: AA