Sağlık Bakanı Koca: "(Esnek çalışma) Özel sektörün de buna uyum sağlamasını bekliyoruz."
Sağlık Bakanı Koca: "(Esnek çalışma) Özel sektörün de buna uyum sağlamasını bekliyoruz.
25.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:08
Sağlık Bakanı Koca: "(Esnek çalışma) Özel sektörün de buna uyum sağlamasını bekliyoruz."
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Kaynak: AA