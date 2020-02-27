Sağlık Bakanı Koca, Esendere Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu
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Sağlık Bakanı Koca, Esendere Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahretin Koca'nın helikopterle gelişi Sağlık Bakanı Koca'nın Esendere Gümrük Kapısı'ndaki incelemelerde bulunması Sağlık Bakanı Koca'nın çalışanlarla ve sağlı ekipleriyle birlikte fotoğraf çektirmesi Sağlık Bakanı Koca'nın basın mensuplarına açıklamalarda bulunması HAKKARİ -...

27.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:55
Sağlık Bakanı Koca, Esendere Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahretin Koca'nın helikopterle gelişi

Sağlık Bakanı Koca'nın Gümrük Kapısı'ndaki incelemelerde bulunması

Sağlık Bakanı Koca'nın çalışanlarla ve sağlı ekipleriyle birlikte fotoğraf çektirmesi

Sağlık Bakanı Koca'nın basın mensuplarına açıklamalarda bulunması - Sağlık Bakanı Fahretin Koca, 'nin ilçesine bağlı Esendere Gümrük Kapısı'nda koronavirüs tedbirlerini inceleyerek, burada kurulan sahra hastanesini ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Sağlık Bakanı Koca, Esendere Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu
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