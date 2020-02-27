: Sağlık Bakanı Koca, Esendere Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu

27.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:55

Sağlık Bakanı Fahretin Koca'nın helikopterle gelişi

Sağlık Bakanı Koca'nın Esendere Gümrük Kapısı'ndaki incelemelerde bulunması

Sağlık Bakanı Koca'nın çalışanlarla ve sağlı ekipleriyle birlikte fotoğraf çektirmesi

Sağlık Bakanı Koca'nın basın mensuplarına açıklamalarda bulunması HAKKARİ - Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Kapısı'nda koronavirüs tedbirlerini inceleyerek, burada kurulan sahra hastanesini ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA

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