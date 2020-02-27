Sağlık Bakanı Koca, Esendere Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Sağlık Bakanı Fahretin Koca'nın helikopterle gelişi Sağlık Bakanı Koca'nın Esendere Gümrük Kapısı'ndaki incelemelerde bulunması Sağlık Bakanı Koca'nın çalışanlarla ve sağlı ekipleriyle birlikte fotoğraf çektirmesi Sağlık Bakanı Koca'nın basın mensuplarına açıklamalarda bulunması HAKKARİ -...
Sağlık Bakanı Fahretin Koca'nın helikopterle gelişi
Sağlık Bakanı Koca'nın Esendere Gümrük Kapısı'ndaki incelemelerde bulunması
Sağlık Bakanı Koca'nın çalışanlarla ve sağlı ekipleriyle birlikte fotoğraf çektirmesi
Sağlık Bakanı Koca'nın basın mensuplarına açıklamalarda bulunması HAKKARİ - Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Kapısı'nda koronavirüs tedbirlerini inceleyerek, burada kurulan sahra hastanesini ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
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Kaynak: AA