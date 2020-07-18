Sağlık Bakanı Koca, Erzurumspor taraftarını uyardı
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Sağlık Bakanı Koca, Erzurumspor taraftarını uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla galibiyet coşkusu yaşayan Erzurumlulara uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Erzurumspor taraftarını uyardı
18.07.2020 21:50 | Son Güncelleme: 18.07.2020 21:53

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla galibiyet coşkusu yaşayan Erzurumlulara uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan taraftarın galibiyet coşkusunu yaşadığı videoyu paylaşarak, "Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın" uyarılarında bulundu.

(Özge Bozo/İHA)

Kaynak: İHA

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