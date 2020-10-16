Son dakika haber: Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti

ERZURUM - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'ni ziyaret etti. Tedavi gören çocuklarla sohbet eden ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erzurum ve çevre illerde pandemi sürecinde yapılan çalışmaları yerinde görmek ve bölge illerin Vali ve Sağlık Müdürleri ile bir araya gelen Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca, Erzurum Valiliğini ziyaretinin ardından Şehir Hastanesine geçerek bir dizi temaslarda bulundu.

Bakan Koca'ya Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı