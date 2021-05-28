Sağlık Bakanı Koca, engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sağlık Bakanı Koca, engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başladı. Hizmete nerede ihtiyaç varsa sağlık çalışanlarımız orada. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaşımında, sağlık personelinin, engelli vatandaşların evlerine giderek, aşılarını yaptığı görüntülere de yer verildi.

Görüntülerde aşı yapılan engelli vatandaşlardan biri doktorun kendilerini arayarak aşı sıralarının geldiğini söylediğini belirterek, "Bizim aşı sıramızın olduğunu bilmiyorduk. Haberimiz de yoktu. Bugün de geleceklerini söylediler ve tam saatinde, zamanında geldiler." dedi.

Başka bir vatandaş ise engellilerin aşılanmasında öncelik olacağını haberlerden öğrendiğini ve mutlu olduğunu belirterek, "Eve gelineceğini hiç düşünmemiştim, bilmiyordum. Doktor hanım arayınca sevindim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

Adım adım normalleşiyoruz! 1 Haziran sonrası için taslak plan ortaya çıktı
Adım adım normalleşiyoruz! 1 Haziran sonrası için taslak plan ortaya çıktı
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşılamasında 'kolları sıvıyoruz' sloganıyla kampanya başlatıyor
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşılamasında "kolları sıvıyoruz" sloganıyla kampanya başlatıyor
Tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların Kovid-19 aşılaması başlıyor
Tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların Kovid-19 aşılaması başlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Hasan Polatkan Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Ebru Gündeş Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağlık Bakanı Koca, engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 23:43:18. #1.14#

title