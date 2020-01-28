Sağlık Bakanı Koca: "Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin...
Sağlık Bakanı Koca: "Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı, vatandaşımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız."
28.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:18
Sağlık Bakanı Koca: "Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı, vatandaşımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız."
Kaynak: AA