Sağlık Bakanı Koca: "Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin...
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Sağlık Bakanı Koca: "Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin...

Sağlık Bakanı Koca: "Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı, vatandaşımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız."

28.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:18
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı, vatandaşımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız."

Kaynak: AA
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