Sağlık Bakanı Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin...
Sağlık Bakanı Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.
19.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:01
Sağlık Bakanı Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.
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Kaynak: AA