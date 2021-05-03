Sağlık Bakanı Koca Edirne'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanmanın bir zaruret haline geldiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız. Bu ifadeyi tekraren söylüyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanmanın bir zaruret haline geldiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız. Bu ifadeyi tekraren söylüyorum. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Valiliği ziyareti sonrası gündeme ilişkin basın açıklamasında bulundu. Bakan Koca, vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler gördüklerini belirterek, "Buradan bir defa daha ifade etmek isterim. Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır" dedi.

"TRAKYA BÖLGESİNDEKİ DÖRT İLİMİZİ ELE ALACAĞIZ"

Bakan Koca, "Bildiğiniz gibi ülke genelinde sıkılaştırılmış kurallarla süren bir kısıtlama uygulamasıyla beraber bölgelerde durum değerlendirmesi yapıyoruz. İllerimizin durumunu yerinde değerlendirmek ve tedbirleri yerinde kontrol etmek için geçtiğimiz cuma günü Antalya'daydık. Bugün ise Edirne'deyiz. Yerel yöneticilerimizle beraber Trakya bölgesindeki dört ilimizi ele alacağız" dedi.

"EDİRNE'NİN SAĞLIK TARİHİMİZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR YERİ VAR"

Bakan Koca, "Edirne'deki çalışmalarımıza Sayın Valimizle görüşerek başladık. Pandeminin Edirne'deki seyrini konuştuk. Sağlık yatırımlarımız da önemli diğer gündem maddemiz oldu. Edirne'de sağlık hizmetlerimizin sunulmasındaki durumu, sağlık alanındaki ihtiyaçları, destek talep edilen hususları istişare etme fırsatı bulduk. Edirne'nin sağlık tarihimizde çok önemli bir yeri var. Sultan 2. Bayezid'in inşa ettirdiği külliyesi o dönemin en önemli sağlık ve eğitim kurumlarındandı" ifadelerini kullandı.

"EDİRNE'NİN YANI SIRA ÇANAKKALE, KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ'I DA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Bakan Koca, "Edirne'nin şifa kaynaklığı yapmada tarihten gelen misyonunu özellikle komşu ülkelere yönelik sağlık turizmi açısından günümüzde yürütme adına önemli bir potansiyele sahip olduğu aşikardır. Bu potansiyeli harekete geçirmek adına yapılabilecekleri de görüştük. Tamamlanmış ve yapılmakta olan yatırımların yanında yeni ihtiyaçları gözden geçirdik, proje değerlendirmelerini yaptık. Gün içinde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Edirne'nin yanı sıra Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ı da değerlendireceğiz" dedi.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİRLERE UYUMUNU TALEP EDİYOR VE GÖSTERİLEN HASSASİYET İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sağlık Bakanı Koca, "Ülkemizde son haftalarda gördüğümüz Covid-19 hasta sayılarında görülen artış nedeniyle tam kapama tedbirlerine geçmek zorunda kalındı. İki hafta süreyle uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızına erişemememiz sebebiyle 17 günlük bir kapama dönemi ile vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz. Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyumunu talep ediyor ve gösterilen hassasiyet için teşekkür ediyorum" dedi.

"TESTLER SEMPTOM GÖSTEREN KİŞİLERE YA DA TEMASLI KİŞİLERE YAPILMAKTADIR"

Korona virüs testlerinin sadece semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapıldığının altını çizen Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz. Buradan bir defa daha ifade etmek isterim. Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

"TEST SAYILARININ DÜŞMESİ VAKA SAYISININ DÜŞMESİNİN SEBEBİ DEĞİL, SONUCUDUR"

Bakan Koca, "Kısıtlamalar ile birlikte temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da hem polikliniğe olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir. Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur. 14 Aydır koronavirüs salgınını kontrol etmek adına büyük bir mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir pik dönemi yaşadık. İlk etapta alınan kısıtlama tedbirlerinin sağladığı kısmi düşüşü tam kapanma ile etkili hale getirmeyi amaçlıyoruz. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız" dedi.

"BAYRAMI, BAYRAM GİBİ YAŞAMAK İSTİYORUZ"

"Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz" diyen Bakan Koca, "Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz. Valilerimizle, yerel yöneticilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"EDİRNE'DE SON BİR HAFTADA VAKA SAYISI YÜZDE 50 ORANINDA AZALDI"

Bakan Koca, "Hedefimiz, alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak. Filyasyon salgınla mücadelede bildiğiniz gibi çok önem verdiğimiz bir faaliyetimiz. Bu sistemi dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz. Filyasyon ekiplerimiz hem temaslıları belirleyip izole etmek, hem vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırmak için canla başla mücadele ediyor. Edirne'de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 98. Edirne'de son bir haftada vaka sayısı yüzde 50 oranında azaldı. Edirne'de yatak doluluk oranımız yüzde 52,1. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66,7" diye konuştu.

"SIRASI GELEN TÜM VATANDAŞLARIMIZI AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Son olarak ise Bakan Koca, "Edirne, hemşehrilerimizin de ilgisiyle aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Edirne'de aşılanma oranı yüzde 88. Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

(Koray Ustabaşı - Murat Delice - Hakan Polat/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı