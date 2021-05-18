Sağlık Bakanı Koca duyurdu: "Bu hafta için Çin'den 10 milyondan fazla aşı gelecek"
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Sağlık Bakanı Koca duyurdu: "Bu hafta için Çin'den 10 milyondan fazla aşı gelecek"

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 'Bu hafta için Çin'den 10 milyondan fazla aşı gelecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biontech şirketinin sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin'in perşembe günü gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısına video konferans yöntemi ile katılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biontech şirketinin sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin'in perşembe günü gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısına video konferans yöntemi ile katılacağını bildirdi. Koca, "Bu hafta için Çin'den 10 milyondan fazla aşı gelecek. Biontech aşısında da Haziran ayında 30, Temmuz, Ağustos, Eylül olmak üzere ciddi bir miktarın tekrar anlaşması yapıldı" dedi.

Gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Uğur Şahin'in Bilim Kurulu toplantısına videokonferansla katılacağı bilgisini verdi. Koca, "Sinovac'la ilgili üretim yetkisi verildi ama önümüzdeki birkaç ayda olabilecek bir üretim değil. Bu hafta için Çin'den 10 milyondan fazla aşı gelecek. Biontech aşısında da Haziran ayında 30, Temmuz, Ağustos, Eylül olmak üzere ciddi bir miktarın tekrar anlaşması yapıldı. 90 milyonu da aşar. O rakamları da bu hafta Uğur Hoca'nın ağzından 84 milyon duysun istiyorum. Haziran başında kendisini Türkiye'ye bekliyoruz. Aşılama kampanyasını güçlü şekilde yapmak istiyoruz. Kendisini de katılmak üzere davet ettik. Aşıda hedef Haziran'da olması gereken 18-20 yaş üstü herkese eriştirmek" dedi.

(Hülya Keklik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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