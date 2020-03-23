Sağlık Bakanı Koca: "Dünyayı etkileyen bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz." Sağlık Bakanı Koca: "Dünyayı etkileyen bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "Dünyayı etkileyen bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz." Kaynak: AA